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森崴能源3月營收年增55% 營運未受對等關稅影響

2025/4/10 21:12（4/10 21:26 更新）
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森崴能源10日公布3月營收新台幣12.13億元，年增55.32%；在台電二期離岸風電工程施作認列收入下，今年第1季營收56.94億元，較去年同期大幅成長144.24%。（森崴能源提供）中央社記者潘智義傳真 114年4月10日
森崴能源10日公布3月營收新台幣12.13億元，年增55.32%；在台電二期離岸風電工程施作認列收入下，今年第1季營收56.94億元，較去年同期大幅成長144.24%。（森崴能源提供）中央社記者潘智義傳真 114年4月10日
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（中央社記者潘智義台北10日電）森崴能源今天公布3月營收新台幣12.13億元，年增55.32%；在台電二期離岸風電工程施作認列收入下，累計第1季營收56.94億元，較去年同期大幅成長144.24%。

針對美國總統川普的關稅政策，森崴能源說明，因屬於能源生產暨服務的內需產業，在商業模式上並無直接出口銷售至美國，美國課徵進口關稅對公司並無影響。

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森崴表示，此次關稅政策引發全球股匯市震盪不安，是全面性的，且股價下跌有多項因素，包括籌碼及市場信心層面等，對於公司的實際淨值並不會改變，投資人無需擔憂。

森崴指出，目前營運均在可控範圍內穩定推進，台電二期離岸風電案場工程進度也按計畫執行中，未有專案受到實質影響，且設備訂單早於先期簽約時已與供應商談好價格，並無影響年度財務目標。未來在新簽供應商合約時，將會評估關稅影響，與供應商協調對等的條件，以達成雙贏局面。（編輯：張良知）1140410

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