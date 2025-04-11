北市府官網設服務專區 助企業因應對等關稅衝擊
2025/4/11 20:14
（中央社記者黃麗芸台北11日電）美國對等關稅政策衝擊多國。台北市產發局指出，為協助企業應對挑戰，北市府官網已設置「因應美國關稅議題服務專區」，作為共同對應當前經貿環境挑戰的重要平台。
產發局今天透過新聞稿表示，為協助企業因應美國關稅政策所帶來的衝擊，台北市政府於官網設置「因應美國關稅議題服務專區」，蒐集產業反映意見、並提供跨局處相關措施資訊。
其中，服務專區除設有「產業意見蒐集整合平台」，讓業者提供意見與建議，以利北市府掌握企業實際問題與需求。
透過 Google News追蹤中央社
另外，也整合北市府現行的各項輔導及支持措施，內容涵蓋產業輔導、勞動權益保障、稅捐緩繳機制、社會支持服務等面向，提供企業與勞工多元協助資源與服務措施，並設有聯繫窗口，方便企業即時洽詢相關服務。
產發局指出，希望藉此作為北市府與企業共同對應當前經貿環境挑戰的重要平台。面對國際經貿環境的變動，企業若有相關意見或協助需求，可上網填寫建議，北市府將與企業攜手共度挑戰。（編輯：戴光育）1140411
- 2025/04/11 21:39
- 2025/04/11 20:21
- 2025/04/11 20:18
- 北市府官網設服務專區 助企業因應對等關稅衝擊2025/04/11 20:14
- 2025/04/11 20:13
- 2025/04/11 20:04
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
歐盟貿易執委4/14訪美洽簽協議 尋求突破關稅僵局