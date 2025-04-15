美股收高 台積電法說前台股可望與美股連動

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（中央社記者潘智義台北15日電）白宮近日對智慧型手機、電腦等電子產品豁免對等關稅，美股齊揚，分析師認為，關稅具體方向仍待確定，不過台積電17日法說會前台股仍有機會與美股連動。

道瓊工業指數揚升312.08點或0.78%，收40524.79點，標準普爾指數上揚42.61點或0.79%，收5405.97點；那斯達克指數上漲107.02點或0.64%，收16831.48點，費城半導體指數小升12.32點或0.31%，收4003.22點。

台股14日終場翻黑下跌15.68點，收在19513.09點，2萬點得而復失。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，因美股上漲，雖然台股自谷底反彈幅度已經不小，但台積電仍有機會帶領台股續彈；只是美國關稅政策沒有具體答案前，投資人只能耐心等待，甚至在關稅政策不明前，台積電法說的展望也很難定調。

產業訊息方面，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）14日宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產AI超級電腦，預計未來4年將在美國生產價值高達5000億美元（約新台幣16.2兆元）的AI基礎設施。

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研調機構群智諮詢統計顯示，2024年全球車用顯示面板前裝市場出貨達2億片，年增7.3%。

中鋼14日開出5月盤價，月盤產品均以平盤開出。中鋼表示，美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶持觀望態度，考量美國關稅新政對下游產業的衝擊未明，最新盤價以平盤開出。（編輯：張均懋）1140415