數發部明後年爭取增購算力 助產業加速創新

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（中央社記者蘇思云台北16日電）算力成為AI時代兵家必爭之地，數發部去年啟動AI算力池計畫，部長黃彥男今天表示，今年AI算力池預計可以提供150家業者使用，預計明、後年持續爭取添購算力，希望增加70片以上算力，協助業者加快驗證創新想法。

數發部今天舉行AI算力池記者會，包含數發部長黃彥男、政務次長林宜敬與業者代表均出席，業者也在現場展示去年申請AI算力池的成果，包括訓練AI模型應用在鐵道異物偵測，以及打造保險產業專業領域語言模型系統等。

黃彥男致詞表示，數發部透過算力、資料、人才、行銷與資金5大工具，建構台灣AI生態系，由於算力非常昂貴，對新創、中小企業而言，如果初期要投資算力做概念性驗證（PoC），成本高昂，透過AI算力池，讓業者可以快速驗證實驗性想法。

黃彥男指出，數發部今年因預算刪減，無法順利增購算力，但很感謝國網中心支持，今年下半年提供輝達H100晶片約80片算力，盡力滿足產業需求。數發部持續爭取預算，希望明後年可以擴充算力，幫助新創有更好發展，希望可以增購70片以上，但最後還是要看預算審查而定。

至於今年AI算力池規劃，第1梯次的申請業者，應用領域包含醫療、製造、金融、交通與零售等領域。

數發部數產署副署長陳慧敏表示，算力是指電腦處理數據的能力，算力就像是電腦馬力，算力愈大、運算效果愈好，軟體模型可以跑更快。去年有64家業者申請通過、產生88個模型，今年第1梯次申請有54家業者通過，產生至少54個模型，預計今年5月、8月分別還會啟動第2梯次與第3梯次的申請。

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IMA資訊經理人協會理事長蔡祈岩指出，許多協會會員為資服產業，許多會員對此計畫都反映供不應求，也希望計畫如同火，可以讓AI生態系動起來，應用到百工百業中。

作為計畫評審團之一的人工智慧科技基金會執行長溫怡玲指出，美國總統川普時代地緣政治動盪，建議政府除了算力之外，也要進一步思考模型、人才培育議題，AI供應鏈非常強調韌性，是否有機會藉此扶植台灣AI生態系，值得共同思考。（編輯：潘羿菁）1140416