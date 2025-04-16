投資型保單狂銷 今年前3月新契約保費收入破千億

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（中央社記者羅元駿台北16日電）壽險公會今天公布今年前3月壽險業業績，其中，投資型保單新契約保費收入首季破千億門檻，達新台幣1216.8億元，年增123.2%，壽險公會分析，主要是業者積極與銀行通路合作推升業績。

根據壽險公會統計，若加計認列在負債項下收入，今年前3月傳統型保單新契約保費收入達1488.94億元，年增19.8%，前3月投資型保單新契約保費收入達1216.8億元，年增123.2%。

合計今年前3月整體壽險業新契約保費收入達2705.74億元，年增51.3%，續年度保費收入達3997.79億元，年增5.1%，合計總保費收入達6703.53億元，年增19.9%。

壽險公會分析，美國聯準會（Fed）2024年9月啟動降息循環，部分壽險公司預期資金將回流至美元保單，持續調升美元利變型保單宣告利率，帶動民眾購買意願，提振傳統型保單銷售動能。

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壽險公會進一步指出，部分壽險公司考量分紅保單可增加期繳型保費收入，為了有利於逐步接軌新清償能力標準，持續開發及推動分紅保單。

投資型保單部分，壽險公司說明，可能與部分壽險公司積極與銀行通路合作推出投資型保單新商品，帶動投資型保單銷售。（編輯：林淑媛）1140416