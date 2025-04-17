財金：4/20系統切轉演練 凌晨2時段暫停ATM跨行服務

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）財金公司今天發布新聞稿表示，為了提升服務品質，訂於4月20日凌晨辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，當天凌晨2時及4時30分，會短暫暫停跨行服務15至30分鐘，請民眾留意。

財金公司表示，為了持續提升ATM跨行系統的服務品質及應變能力，訂於4月20日星期日的交易離峰時段，辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」。

第1階段「ATM跨行服務系統」將由主中心切轉至備援中心對外營運，預計於當天凌晨2時啟動。第2階段「ATM跨行服務系統」將由備援中心切轉回主中心，並接續提供服務，預計於當天凌晨4時30分啟動。

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財金公司提醒，主、備中心系統切轉期間，預計各暫停跨行服務15至30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證作業；跨行服務暫停期間，不影響個別金融機構系統的運作與服務，民眾如果有ATM相關服務需求，請選擇往來存款銀行所設置的ATM辦理。

如果作業期間，遇到不可抗力或非預期情況，導致須取消作業或啟動緊急應變計畫，財金公司將另行通知金融機構，並透過財金公司官網周知大眾。民眾如果有疑問，也可洽往來金融機構或撥打財金公司客服專線（02）2630-5151。（編輯：潘羿菁）1140417