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赴日觀光潮續強 航空4雄競舞日本天際搶新航點

2025/4/18 08:35（4/18 08:46 更新）
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星宇航空看好，赴日市場仍供不應求，日本入境台灣市場則緩步成長，圖左為星宇航空策略長劉允富，圖右為星宇航空日本支社長王雲翔。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
星宇航空看好，赴日市場仍供不應求，日本入境台灣市場則緩步成長，圖左為星宇航空策略長劉允富，圖右為星宇航空日本支社長王雲翔。中央社記者江明晏攝 114年4月18日
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（中央社記者江明晏神戶18日電）日圓貶值紅利帶旺台灣赴日觀光熱潮，國內4大航空往返日本班機一週合計已超過500班，並持續在日本拓展新航點，掀起日本天空競局，星宇航空看好，赴日市場仍供不應求，日本入境台灣市場則見緩步成長。

2025年大阪世界博覽會登場，日本神戶機場國際線今天正式啟用，4家航空公司成為首波開航業者，星宇航空提供「台北-神戶」每週3班、「台中-神戶」每週7班往返服務；長榮航空也開闢桃園-神戶航線，初期提供每週4班，預計4月28日起將調整為每週2班；大韓航空從首爾仁川機場直飛、吉祥航空則開闢上海、南京直飛神戶航線。

近年來，日圓走貶帶動觀光紅利，根據日本觀光廳公布資料，2024年訪日外國旅客數達3686萬9900人次，年增47.1%，創下歷史新高。其中，來自台灣的旅客人數高達604萬4400人，排名第3，僅次於韓國與中國。

消費力方面，2024年訪日外國旅客總消費金額首度突破8兆日圓，較2023年激增53.4%，其中台灣旅客貢獻超過1兆日圓，僅次於中國旅客，超越韓國、美國與香港，顯示台灣市場對日本觀光業的重要性日益提升。

台灣4大航空公司積極擴增日本航班、搶設新航點，累計一週往返台日的航班已超過530班，掀起「日本天空之爭」。

星宇航空董事長張國煒曾說，「日本航線可說飛一班賺一班」。星宇航空（2646）策略長劉允富表示，由於載客率高、獲利率穩定，星宇航空認為，日本線是cash cow（現金牛），是貢獻穩定現金流的金雞母；去年星宇航空日本線占整體客運營收已達49%，每週飛日本達101班，是全部航線的41%。

觀察日本市場，星宇航空日本支社長王雲翔表示，受惠日圓貶值，台灣掀起赴日旅遊熱潮，一班往返台日的飛機，不論去程或是回程，都有高達近9成的比例載台灣客，因此這塊市場還處於「供不應求」的狀況，隨著日圓緩步回升，星宇航空積極開發日本客入境台灣的市場，加上台灣觀光署積極行銷，近期已出現3成左右的年增率，星宇航空將重新考量機位配比，繼續開發日客入境台灣市場。

目前，華航每週飛往日本班次超過150班，直飛12個航點，包括東京（成田、羽田）、福岡、大阪、沖繩、名古屋、札幌、廣島、高松、熊本、鹿兒島與石垣島（季節性航班，5月28日至10月25日），其中高松、鹿兒島、廣島與石垣島為國籍航空獨家直飛，東北亞（日韓線）收入，占華航客運營收約3成。

長榮航空方面，每週飛日本的航班數為143班，航點數達10個，包括東京（成田、羽田）、福岡、大阪、札幌、沖繩、小松、仙台、愛媛松山與青森，神戶航線啟航後將達11個，當中，青森與愛媛松山為長榮獨家航點；東北亞航線營收約占客運收入的20%。

低成本航空台灣虎航近期頻繁插旗二線城市新航點，於4月2日新開大分、5月29日新開鳥取航線，將在日本達成22個航點，6月1日起預計於福岡增班，每週飛日班次將提升至141班。

虎航表示，目前在日本擁有12個獨飛航點，包括旭川、秋田、新潟、花卷、福島、茨城、岡山、高知、鳥取、宮崎、大分與佐賀；虎航東北亞航線營收占比高達87%，其中日本航線即占77%。

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展望後續，劉允富表示，日圓貶值持續帶旺赴日觀光紅利，日本線的訂位率穩盤，但相較於去年日本票價一路往上，今年預估會持平發展。

星宇航空也透露，今年還會在日本新增航點，力拚在夏季班表中可見，但整體而言「在日本新開的航點布局已經差不多」，未來會朝向既有航點加密，以及在福岡、熊本、仙台、札幌等航點由窄體機換寬體機，放大載客量，提升營收貢獻。（編輯：潘羿菁）1140418

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劉允富
星宇航空壯大機隊與航網 多管齊下拚連3年獲利川普關稅風暴 星宇航空：客貨運雙面承壓業界觀望
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