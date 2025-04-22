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智原：第2季營收恐季減30% 毛利率可望回升

2025/4/22 16:16
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（中央社記者張建中新竹22日電）特殊應用晶片（ASIC）廠智原預期，第2季受量產業務滑落影響，整體營收恐將季減30%，不過毛利率可望回升到27%至30%。

智原今天下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。智原第1季營收新台幣74.38億元，創下單季歷史新高，並大幅超越2024年上半年營收52.28億元，季增151.9%。

智原指出，第1季量產業務營收65.81億元，創下單季歷史新高，季增201.3%。客戶委託設計（NRE）營收認列逐漸恢復正常水準，預期第2季有機會創下新高，將超越2024年第3季的歷史高點6.5億元。

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隨著量產營收比重升高，智原第1季毛利率20.3%，較2024年第4季下滑22.5個百分點，歸屬母公司淨利3.46億元，季增46.6%，每股純益1.33元。

展望第2季，智原預期，第2季矽智財（IP）業績將持平，客戶委託設計業務將成長，不過因量產業務滑落影響，整體第2季營收恐將季減30%。隨著量產營收比重下滑，毛利率可望回升到27%至30%。（編輯：林家嫻）1140422

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