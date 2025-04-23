加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
網傳陳菊死訊 高市警逮貼文女子依違反社維法送辦
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

中華電發展全光網路 串起IOWN台廠生態鏈

2025/4/23 08:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）生成式AI崛起，全光網路成為未來關鍵技術，中華電信積極布局，是台灣唯一IOWN國際組織的董事會成員，中華電並與NTT合作打造全球首例跨國全光網路，持續串起台廠IOWN生態鏈，角逐新商機。

AI技術急速發展，智慧城市、智慧交通、AR/VR等應用對ICT基礎設施的頻寬、延遲要求越來越高，為降低能源損耗，全光網路（APN）技術成為解決方案。

由日本電信龍頭NTT發起的IOWN全球論壇，成立於2020年，是推動全光網路技術與應用的國際組織，目標發展全光網路、分散式運算、創新應用服務和實網驗證等，全球共有159個會員。

中華電信在2020年即加入IOWN全球論壇，是台灣最早加入該論壇且唯一董事會成員；台灣會員數共有12個，還包括台達電、和碩、日月光、智邦、緯穎、優達科技等大廠，以及工研院、資策會、台灣雲端協會等單位。

根據IOWN官網指出，目標2030年達到全光網路速度增加125倍，延遲減少200倍，能源消耗減少100倍。

產業界人士指出，解構、開放是全光網路的關鍵字，過去光傳輸設備廠商必須是單一廠商統合製作，台廠只能配合國際大廠規格生產，現在其中的光傳送器、波長多工、波長交換等模組可拆分升級，光電融合技術的節能效應，也開啟對共同封裝和矽光子半導體的需求，台廠也因此能大啖新的生態系商機，中華電信將擔綱領頭羊的角色，串起IOWN全光網路生態鏈。

盤點中華電信具體多項全光網路落地案例，去年8月，中華電與NTT於宣布啟動全球首例跨國IOWN全光網路，連接台北與日本武藏野，約3000公里距離的傳輸，僅花了約17毫秒，展現超低延遲、無訊號抖動的穩定通信。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華電並以全光網路（APN）結合創新跨雲傳輸技術，採用「基於長距離RDMA的創新跨雲低延遲傳輸架構」，成為台灣首家獲得IOWN概念性驗證認證的企業。中華電也透過全光網路支援全息投影，已於2024年NTT R&D論壇首次展示，預計將於2025年大阪世博會進一步擴大應用。

中華電信先前表示，持續發展全光網路，陸續升級旗下IDC成為AI DC資料中心，在北部及台南共兩個已上線，更將全光網路串聯高雄及台南的AI DC，未來將建構全台首創的分散式AI DC，不只善用各地電力、解決耗能問題，也實現AI資料主權。（編輯：張均懋）1140423

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
AI漸為NBA帶來變革 各隊積極利用分析求勝
24
更多編輯台推薦新聞：