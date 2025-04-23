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美擬課東南亞最重3521%關稅 太陽能族群續強盤中漲停

2025/4/23 13:07（4/23 13:15 更新）
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（中央社記者張建中新竹23日電）美國22日宣布有意對東南亞太陽能板課徵最高達3521%的關稅，以反制中國在該產業所謂的補貼和傾銷行為，太陽能族群今天股價延續強勁走勢，盤中多檔攻上漲停。

美國過去太陽能板主要自泰國、越南、柬埔寨和馬來西亞等東南亞4國進口，隨著美國對於東南亞4國祭出高關稅，市場預期將有助台灣廠商減緩未來在美國市場的競爭壓力。

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太陽能族群在市場資金湧入推升下，股價連日強漲，包括元晶、國碩、碩禾、聯合再生、安集、茂迪及太極等22日皆強攻漲停，23日延續強勁走勢，盤中有多檔攻上漲停，只是隨著獲利回吐賣壓出籠，漲勢紛紛遭到壓縮。

對於美國關稅措施，元晶認為對台灣廠商有利，也有要提防的地方，東南亞4國未來出口美國市場受阻，來台傾銷情況不排除可能加劇。（編輯：潘羿菁）1140423

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