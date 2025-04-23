美對等關稅衝擊公費疫苗？衛福部：已預演各狀況

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）美國擬加徵藥品關稅，立委林淑芬關注台灣公費疫苗部分從美國進口，恐將受衝擊，有錢也買不到。衛生福利部長邱泰源表示，疾管署早已預演各種狀況，確保國內疫苗供應無虞。

邱泰源今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會「國家社會福利政策財源檢討及偏鄉兒童發展篩檢執行情形」進行專題報告，並備質詢。

民主進步黨立委林淑芬質詢指出，台灣部分公費疫苗從美國進口，現在美國提出對等關稅政策，未來擬對藥品加徵關稅，在各國競爭下恐有短缺疑慮，她強調這不是預算夠不夠的問題，而是「有錢也可能無法完成採購」，公衛系統將受到相當程度的衝擊。

她並提到，目前正值旅遊旺季，不少民眾到越南旅遊，但越南爆發麻疹疫情，憂心萬一掀起全球大流行，台灣沒有足夠的疫苗，防疫恐受到影響，盼行政機關要有相應對策。

邱泰源說，衛福部疾病管制署早已預演各種狀況，另外也成立疫苗產業相關委員會，確保國內疫苗供應無虞。

疾管署發言人羅一鈞補充，目前台灣14項公費疫苗中，共3項從美國進口、占21%，包括水痘、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）、23價肺炎鏈球菌疫苗，加起來每年約採購150萬到200萬劑。

針對美國關稅措施，羅一鈞指出，國內公費疫苗供應及價格，經評估已簽訂合約部分暫無立即影響，且規劃透過多年期合約、分批交貨維持價格及供應穩定性，或確保部分疫苗至少2家供應商方式因應，並持續關注關稅事件發展。

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羅一鈞強調，已經初步詢問評估可能受到關稅制度影響的藥廠，今年暫不會有價格調整，至於未來的影響，若真的因此有價格調漲的情形，考量這些都是兒童或成人必要的疫苗品項，會再評估從疫苗基金運用相關經費支應。

除了公費疫苗，林淑芬也追問過去曾提及與國際藥廠合作的疫苗委託開發暨製造服務（CDMO）進度，現在美國保護主義興起，疫苗代工合作模式也會改變，若是相關合作沒有談成，「若再發生一次COVID-19疫情，台灣要怎麼自救？」邱泰源說明，陸續都有在討論，一切都是進行式，會持續密切評估。（編輯：陳政偉）1140423