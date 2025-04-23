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京鼎斥資20.05億元 收購富蘭登51%股權

2025/4/23 16:51（4/23 17:23 更新）
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圖為京鼎精密科技竹南廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹23日電）鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎今天宣布，以每股138元收購富蘭登51%股權，總金額新台幣20億583萬元，預計第2季或第3季完成交易，將有助於京鼎布局多元客戶、拓展多元產品及整合關鍵技術。

京鼎下午舉行重大訊息說明記者會，由副總經理李貞誼說明收購富蘭登51%股權的計畫。李貞誼表示，主要是為拓展客戶、產品布局及擴大垂直整合版圖，京鼎將取得富蘭登董事會過半席次，取得實質控制權。

李貞誼指出，富蘭登成立於1994年，實收資本額為2.85億元，專注於半導體製程設備與航太設備的技術服務與維修，主要客戶為國內外晶圓製造廠，2024年營收約10億元。

李貞誼說，京鼎將富蘭登納為子公司，預期將創造3點綜效。第1是布局多元客戶、強化營運動能。透過這次收購案，京鼎將可拓展客戶來源，優化營收結構，降低對單一客戶的依賴，提升營運韌性與長期競爭力。

第2個綜效是拓展多元產品，切入高附加價值業務。李貞誼表示，京鼎可以結合富蘭登在航太維修領域的技術，切入航太等高附加價值的產業，藉由技術互補，拓展業務布局，擴大成長動能。

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第3個綜效是整合關鍵技術，強化製造整合能力。李貞誼指出，富蘭登專精於機電技術，京鼎是具備機構製造優勢，雙方的技術互補，透過整合，可以提升京鼎半導體製程設備的製造整合能力，強化市場競爭力。

李貞誼強調，這次收購案將鞏固京鼎在半導體設備產業的地位，並且拓展到航太新領域，展現多元客戶、產品及長期經營的決心，同時強化營運韌性，創造穩健且永續的成長動能。（編輯：張良知）1140423

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