煤鐵行情持穩 中鴻5月內銷盤價以平盤開出

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（中央社記者何秀玲台北23日電）單軋廠中鴻今天開出5月內銷及6月外銷盤決議，中鴻表示，因近期煤鐵行情持穩，指標鋼廠也開出平高盤，因此5月熱軋、冷軋、鍍鋅皆開平盤；外銷依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻今天發出新聞稿指出，4月17日歐洲央行連7度降息，加上德國通過改革法案擴增5000億歐元基礎建設投資，帶動歐元區製造業PMI連續3個月改善，經濟復甦態勢保持穩健。

中鴻指出，美國總統川普對等關稅的政策反覆，導致多國貿易緊張及市場波動，聯準會（Fed）面臨通膨與就業平衡下，也對降息保持觀望，短期全球經濟展望不確定性加劇，政策影響仍待觀察。

中國大陸方面，鋼材庫存已連續7週回落，將有助亞洲鋼市穩定。

中鴻表示，整體來看，雖因美國關稅政策不確定性，導致市場採購暫時觀望，為穩定國內市場信心，並兼顧客戶接單動能，本次盤價保持平穩。

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條鋼廠豐興21日開出本週盤價，鋼筋、廢鋼、型鋼產品皆開出平盤。豐興鋼筋本週每公噸為新台幣1.78萬元、型鋼每公噸維持2.47萬元、廢鋼每公噸8800元。

豐興向中央社記者表示，市場觀望氣氛仍濃厚，尤其是南部，因此南部如何成交和成盤，對鋼筋價格未來走勢影響大，本週以平盤等待與觀望。（編輯：張良知）1140423