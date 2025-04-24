全家葉榮廷：續推虛實整合與跨界合作 掌握鮮食戰略

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（中央社記者何秀玲台北24日電）全家今天上傳年報，董事長葉榮廷表示，2024年全球經濟受通膨、地緣政治等影響，但全家營收逆勢成長5.52%，達新台幣1051.04億元。今年將以數據驅動創新，推動虛實整合與跨界合作，也將持續拓店，瞄準新都會區與城鄉市場，並開發鮮食商品，滿足需求。

葉榮廷在致股東報告書中表示，2024年全球經濟在通貨膨脹、貨幣政策、烏俄戰爭以及美國大選的情況下，全球經濟成長率僅為2.7%，成長趨於平緩。

國內則受地緣政治、勞動力短缺、通貨膨脹、氣候政策等衝擊，全家2024年營收仍達新台幣1051.04億元，年增5.52%，稅後純益為38.03億元，年增136.04%，營收、獲利皆創歷年新高。

全家2024年台灣新開店鋪數為95店，閉13店，累計門市數為4316家。展望今年，他表示，全球經濟仍面臨諸多不確定因素，但全家將會隨時調整腳步，朝「以消費者為核心，成為跨產業便利生活服務平台」目標，持續運用數據分析去探索創新服務，推動虛實整合，並布局跨界合作。

至於展店概況，全家在年報中指出，截至2024年止，全家總店數有4316家，市占率為32%。隨著各業者在全台各地區的開發布點，整體店數成長率在近年已有緩和的趨勢。

全家表示，未來除了隨著各新都會區發展，以及城鄉差距縮小而開發新地區之外，傳統雜貨店也將逐漸成為連鎖超商型態，有助於連鎖超商業者擴展門市據點，與開發各種新商品及服務，以提高個別門市及整體營收。

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2024年隨著網路、智慧型手機的普及，加上疫情時代催化，消費者對於線上購物的習慣，與依賴程度提高，也使網購成為購物的重要管道。葉榮廷說，全家藉由「通路密集」與「社區深耕」等優勢，對接消費者虛實雙棲、就近購取的社區化消費習慣與需求，持續優化會員APP。

另外，全家鮮食商品也受消費者青睞，而推出鮮食多元商品，他表示，全家積極開發鮮食，針對消費者回饋進行改良後重新上架，再透由會員APP去分析過去顧客的消費數據及喜好，並推播商品，以提高滿意度與銷售量。（編輯：黃國倫）1140424