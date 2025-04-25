加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄托嬰中心改名重開再涉虐嬰 至少8受害、社會局罰48萬元
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率2/300
首頁 / 產經

台經院：利率非央行目前重點 須慎防川普展開貨幣戰

2025/4/25 12:28（4/25 12:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
川普關稅威脅衝擊全球經濟，也使各國央行面臨難題。台經院景氣預測中心主任孫明德認為，須提防川普下一步展開貨幣戰。（中央社檔案照片）
川普關稅威脅衝擊全球經濟，也使各國央行面臨難題。台經院景氣預測中心主任孫明德認為，須提防川普下一步展開貨幣戰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）川普關稅威脅衝擊全球經濟，也使各國央行面臨難題。央行理事之一、台經院院長張建一今天指出，利率現在不是央行關心的重點；台經院景氣預測中心主任孫明德則說，須提防川普下一步展開貨幣戰，估新台幣匯率還有10%的升值空間。

台經院今天發布經濟預測，下修今年經濟成長率至2.91%，較1月預測數3.42%減少0.51個百分點，下修原因有兩大因素，一是主計總處上修2024年經濟成長，墊高基期，二是川普關稅政策。

孫明德認為，川普關稅最後發展如何很難說得準，也可能「一直說狼來了，結果來的是哈士奇」；但必須留意，川普下一步可能展開貨幣戰。

孫明德提醒，這次貨幣戰可怕的地方是亞洲貨幣升貶不一，新加坡、馬來西亞對中國經貿往來，比對美更密切，因此匯率跟人民幣掛鉤，呈現貶值，而日本、台灣、泰國、越南可能升值，貨幣升貶不一狀況對廠商的出口競爭力影響很大。

至於新台幣可能升值空間，孫明德估計，日圓已經升值約10%，近日明顯感覺到日本與美談判時態度轉趨強硬，日圓升值可能到此為止，換言之，新台幣升值或許可把日圓作為基準，估有10%的升值空間。

「台灣要小心，除了關稅，升值也是壓力」，孫明德表示，如果新台幣有升值空間，廠商應該要趕快避險。

外界關注在川普2.0的不確定性下，央行貨幣政策怎麼走，張建一認為，利率現在不是央行關心重點，先前央行關注通膨，不過今年消費者物價上漲率可望降至1.9%左右水準，已經低於2%的通膨警戒線。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於台灣央行是否降息因應經濟不確定性，張建一表示，房價好不容易控制下來，如果央行降息，房貸成本下滑，又點燃熱度，並非央行所樂見。

張建一補充，台美情況不同，美國CPI降溫，但還在2%之上，Fed褐皮書也指出有看到物價蠢蠢欲動現象，換言之，聯準會有機率升息，通膨仍是關鍵。（編輯：林淑媛）1140425

川普
英媒：川普不滿福斯新聞民調負評 矛頭指向梅鐸特別條例草案 吳思瑤盼韓國瑜促成朝野理性討論
孫明德
2月製造業測驗點微降 台經院：廠商需關注AI平價化川普關稅如何影響台灣 學者：出口、民間投資2大經濟引擎恐受波及
台幣匯率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美元續強 新台幣隨亞幣示弱收32.529元
23
更多編輯台推薦新聞：