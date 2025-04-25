台股週漲477點終止連4跌 上市公司總市值回升至63.9兆

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）美國總統川普對於美中關稅戰態度放軟，台股喘口氣，本週上漲477.70點或2.46%，終止連4跌，25日集中市場指數收在19872.73點。根據證交所統計，全體上市公司總市值回升到新台幣63兆9291億元，較上週增加約1兆5284億元。

產業別指數方面，本週漲幅以資訊服務類指數上漲5.54%最大，跌幅最大則是油電燃氣類指數下跌1.99%。其他未含金融類指數上漲460.33點，漲幅約2.75%；未含電子類指數上漲41.61點，漲幅約0.24%；未含金融電子類指數上漲27.51點，漲幅約0.21%。

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本週全體上市股票成交金額為1兆1534億元，股票成交量週轉率為1.63%，成交金額前3名的產業為半導體類，成交金額3958.15億元，占全體上市股票交易金額比重34.32%；電腦及週邊設備類成交金額1295.05億元，占比11.23%；電子零組件類成交金額1197.24億元，占比10.38%。

累計今年初開盤迄今共72個交易日，集中市場總成交金額為25兆3098億元，市場日平均成交金額為3515.26億元，股票成交量週轉率28.73%，股票日平均成交量週轉率0.4%。（編輯：楊凱翔）1140425