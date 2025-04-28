集邦：面板驅動IC價格第2季微降 跌勢趨緩

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（中央社記者張建中新竹28日電）市調機構集邦科技今天表示，第1季面板驅動IC平均價格季減約1%至3%，第2季仍將小幅下滑；但變動幅度有限，價格下跌趨緩。

集邦科技指出，品牌廠、面板廠調整備貨節奏，庫存逐漸回復到健康水位，此外，中國實施補貼政策，刺激需求回升，帶動面板驅動IC出貨逐季增長。

供給端方面，集邦科技表示，成熟製程的晶圓代工價格相對穩定，成本面未再出現劇烈波動，有助整體面板驅動IC報價保持平穩。

集邦科技指出，近期市場仍存在變數，首先是原物料金價持續飆升，近期每盎司突破3300美元，創下新高。由於面板驅動IC封裝需使用金凸塊，金價上漲將使廠商材料成本增加，目前售價雖未因此調整，不過若金價持續走高，業者很有可能將相關壓力反映在報價上。

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集邦科技表示，地緣政治是另一項潛在風險，尤以美中貿易政策的不確定影響最大。美國的對等關稅雖然尚未直接針對面板或IC零組件，但若相關產品被納入，勢必影響整體供應鏈的生產與運輸成本，連帶衝擊價格穩定性。

集邦科技指出，面板驅動IC未來將持續受到上游晶圓成本、原物料價格與政策風險牽動，預期相關供應鏈將持續關注金價變動與地緣政治情況，適度調整備貨與庫存策略，以因應價格趨勢轉折可能帶來的風險與機會。（編輯：林家嫻）1140428