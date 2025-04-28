英業達砸27億赴美設廠生產伺服器 降低關稅影響

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（中央社記者吳家豪台北28日電）在美國對等關稅影響下，科技供應鏈陸續轉移生產基地降低衝擊。代工廠英業達今天董事會通過，授權美國子公司於投資金額不超過8500萬美元（約新台幣27.58億元），在美國德州尋覓適合的生產廠房，預計生產伺服器相關產品，投產時間未定。

英業達原本在墨西哥有設廠生產伺服器、筆記型電腦、車用電子等產品，早在今年1月就評估美國製造，因為伺服器產品體積較大且相當昂貴，不易運送到美國。

今天英業達通過美國投資計畫後，成為美國總統川普今年1月20日上任以來，繼鴻海、台積電之後又一家赴美設廠的人工智慧（AI）伺服器供應商。

英業達發布重大訊息說明，美國地區子公司因應未來全球化策略布局及穩定客戶合作關係，滿足客戶出貨地點需求，同時積極爭取開發新客戶或市場，並降低美國關稅政策波動影響，將於美國德州設立產品製造基地。

這項投資案預計今年5月至12月進行，資金來源包括自有營運資金與銀行借款。

英業達對中央社記者表示，德州設廠是為了配合客戶要求，未來將生產伺服器相關產品，設廠地點還沒確定。

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英業達指出，由於德州設廠的投資金額較大，投審會要求英業達董事會先授權美國子公司；第一階段預計投資8500萬美元，還不包含機器設備等後續投資，有關投產時間等細節仍在規劃中。

綜觀代工廠在美布局，以鴻海耕耘最久，在德州設有據點；廣達已有加州和田納西州2座廠區可因應客戶需求擴產，緯創去年12月公告對德州廠進行建物改良，仁寶也優先考慮落腳德州。（編輯：楊蘭軒）1140428