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台達電第1季獲利年增77%每股賺3.94元 歷史第三高

2025/4/29 17:49
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（中央社記者曾仁凱台北2日電）台達電今天公布第1季財報，營收新台幣1189.19億元，季增4.1%，年增30.25%；歸屬母公司淨利102.31億元，季增42.5%，較去年同期大幅成長77.5%，每股純益3.94元，創下歷史第三高獲利佳績。

台達電董事長鄭平在上季法人說明會中指出，由於AI需求強，今年上半年狀況看起來不錯，會優於去年同期，第1、第2季都可望維持成長。

鄭平表示，AI是今年主要營運動能，台達電包括電源、散熱方案都已打入AI供應鏈。其中在散熱方面，去年出貨不多，占營收比重不到1%；不過隨著輝達（NVIDIA）全新GB200 AI伺服器開始導入液冷解決方案，今年1月散熱產品占台達電營收比重，已迅速拉升為6%至7%。

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不過在電動車方面，他保守表示，「看不到太明顯的成長趨勢」，今年台達電車用事業營運希望能力保持平。

台達電30日將舉行法說會，隨美國川普政府4月宣布對等關稅為全球經濟投下震撼彈，台達電是否會修正景氣看法或加碼美國投資，成為法人關注焦點。（編輯：張良知）1140429

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