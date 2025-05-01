緯穎加速美國設廠 19.2億元取得德州土地建物

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（中央社記者曾仁凱台北1日電）緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎全力啟動美國設廠計畫，今天代子公司Wiwynn Technology Corporation公告，向非關係人SLC BUILDING 1, LLC取得美國德州的土地及建物，交易總金額逾5959萬美元（約新台幣19.2億元）。

根據緯穎公告，此次交易的土地與建物位於美國德州西部Socorro，靠近美墨邊界，交易單位約39.25萬平方英尺，每平方英尺交易價格為151.82美元。

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在此之前，緯穎2月底表示因應近期國際情勢不確定性，以及應對全球供應鏈重組變化，董事會通過對美國子公司WYMUS增資3億美元，將用於在美國德州新購置廠房及其建設所需，宣告啟動美國設廠計畫，如今土地取得拍板後，可望加速進行。

3月初緯穎法說會中，財務長陳昌偉表示，美國德州廠的建置並非要取代墨西哥產能，而是希望提供客戶更多元選擇，進一步提升公司營運韌性。緯穎原本在美墨邊界就有倉庫、維修中心，可將現有廠房改裝為產線，最快3個月便能有產能貢獻，但如果要擴大規模，仍需要租賃廠房，最快6至9個月才能開出產能。（編輯：林家嫻）1140501