美道指跌389點 投顧：台股面臨技術指標整理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）美國進口大增促使3月貿易逆差飆升，美股6日收黑，道瓊工業指數跌389.83點。投顧指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本週將訪問瑞士，與中國官員會面，美中關稅戰談判露曙光，台股短線面臨技術指標整理，5日線為多空轉折關鍵。

美股道瓊工業指數6日終場跌389.83點或0.95%，收報40829點；標普500指數下挫43.47點或0.77%，收在5606.91點；那斯達克指數下跌154.58點或0.87%，收17689.66點；費城半導體指數滑落44.98點或1.03%，收4311.20點。

新台幣兌美元匯率升值趨緩，台股6日盤中走低震盪反彈，鴻海、日月光投控、人工智慧（AI）概念股勁揚，金融股回神，帶動台股翻紅，但尾盤台積電回檔，加權指數終場收黑下跌10.4點，收20522.59點，守住5日線約20462點。

產業訊息方面，代工廠緯創公布2025年第1季財報，每股盈餘達1.85元，創歷年同期新高；會中並通過10項議案，包括在美國及墨西哥擴大布局，以因應未來AI伺服器業務需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

半導體材料通路商崇越科技公布第1季財報，歸屬母公司淨利9.39億元，年增21.1%，為單季獲利歷史次高，每股稅後純益4.91元，單季大賺近半個股本。

伺服器大廠緯穎董事長洪麗寗6日表示，雖然美國目前未對墨西哥加徵關稅，但面對關稅、匯率等不確定因素仍須未雨綢繆，布局美國本土產能，因應「美國製造」需求；然而美國勞力成本高昂，工廠自動化成為必然趨勢。（編輯：楊凱翔）1140507