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君品酒店加值轉型 盛治仁：新台幣升值衝擊入境觀光

2025/5/7 14:30
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（中央社記者江明晏台北7日電）雲品旗下君品酒店將迎接15週年，外國客占比已回到疫前的85%，董事長盛治仁表示，今年平均房價拚成長15%，他也坦言，新台幣升值對台灣觀光入境（Inbound）市場是嚴重的衝擊，所有的本土旅遊業者要思考最壞情況因應。

雲品旗下君品酒店自2010年開幕，今天迎接15週年，並宣布啟動轉型，將飯店角色重新定位為「都會渡假酒店」，將成為大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午12時的五星級酒店。

雲品董事長盛治仁表示，觀光產業面臨嚴峻的考驗，如果每一個國家都在築起類似關稅的高牆，那觀光旅遊業就不用做了，雲品集團正努力把牆拆掉，把不同文化帶進各國，例如，雲品旗下的「頤宮中餐廳」將至阿拉伯聯合大公國首府阿布達比開設海外第一家餐廳；雲品酒店杭州190間客房則分別以義大利代羅馬、佛羅倫斯、威尼斯及米蘭的特色做為樓層主題。

盛治仁說，君品酒店不希望成為台北眾多的商務旅館之一，君品酒店目前85%比例是外國客，和疫情前占比相似。

新台幣近期大幅升值，盛治仁坦言，「對台灣觀光入境（Inbound）市場是一個嚴重的衝擊」，台灣觀光入境本來復甦情況就落後，這次匯率衝擊後，所有的本土旅遊業者看待入境市場要更小心，要思考最壞情況該如何因應，要想辦法和其他競爭對手做出區隔。

他進一步說，君品酒店已恢復到疫情前的水準，2024年平均房價新台幣4867元，住房率73.7%，都比2023年成長，今年首季住房率70%，平均房價達新台幣5522元，和2024同期成長4%，平均房價成長11%。

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君品外國旅客國籍占比而言，盛治仁說，香港客受到景氣影響，占比較以前滑落，日本客逐漸復甦，已從過去的2成增至3成，躍居第一名客源國，美國客比重也有20%。

不過，他表示，觀光產業整體市場規模並非關鍵，君品酒店量體不是太大，共286間房，會維持住房率今年目標70%，預計平均房價成長15%。（編輯：楊凱翔）1140507

盛治仁
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