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義大利經貿辦事處參訪亞創中心 促進無人機產業合作

2025/5/8 14:55（5/8 15:41 更新）
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義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）（右）與歐洲半導體業者8日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，嘉義縣長翁章梁（左）出面接待，雙方互贈禮品。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年5月8日
義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）（右）與歐洲半導體業者8日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，嘉義縣長翁章梁（左）出面接待，雙方互贈禮品。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年5月8日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）與歐洲半導體業者，今天參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，與無人機廠商交流，了解台灣發展現況與技術實力，促進未來合作。

嘉義縣政府經濟發展處發布新聞稿指出，今天龍博文陪同意法半導體亞太區副總裁暨台灣總經理尹容（Giuseppe Izzo）等國際企業與機構代表與台灣無人機業者座談，縣長翁章梁也出席。

龍博文致詞說，義大利與台灣長期以來維持深厚友誼關係，也積極規劃增加兩地間航線，藉由此次交流機會，進一步深化雙邊關係，除現有旅遊與文化交流，未來在產業合作等方面也能開創更多可能性。

翁章梁指出，近年來全球地緣政治局勢變化劇烈，俄烏戰爭與美中貿易緊張所引發的國際安全挑戰與供應鏈重組，使無人機產業在政策與市場層面迅速推進；因此，近50家無人機產學官研單位進駐的亞創中心，已接待逾30個國家的國際訪賓，逐步成為台灣無人機國際櫥窗。

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為壯大整個無人機國家隊實力，翁章梁說，縣府已向中央爭取亞創二館規劃，透過一、二館整體規劃方式，吸引更多廠商進駐、促進關鍵技術研發、擴大國際合作可能性。

經發處表示，根據國際研究機構無人機領域商業智能研究平台Drone Industry Insights（DII）以適用性、人才資源、行政架構、空域整合等6項參數來分析各國的「無人機就緒指數」，台灣排名全球第3，顯示國內廠商具備與國際接軌、B2B（企業對企業）合作實力。（編輯：陳仁華）1140508

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義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）（左2）與歐洲半導體業者8日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，與台灣無人機業者座談，尋找合作商機。右2為嘉義縣長翁章梁。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年5月8日
義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）（左2）與歐洲半導體業者8日參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，與台灣無人機業者座談，尋找合作商機。右2為嘉義縣長翁章梁。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年5月8日
翁章梁
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