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美對等關稅讓投資人觀望 5月證交稅恐續呈年減

2025/5/12 17:51
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（中央社記者張璦台北12日電）美國對等關稅陰霾籠罩全球股市，投資人轉趨觀望，4月台股持續量縮，日均成交值跌破新台幣4000億元，導致證交稅4月實徵178億元，年減31%、下探27個月來最深跌幅；官員認為，由於比較基期偏高，證交稅5月實徵數續呈年減的機率較大。

財政部今天公布4月全國賦稅收入1541億元、年減3.1%，前4月實徵淨額7080億元、年減1.2%。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，4月實徵淨額創單月新高稅目為牌照稅，寫同月新高紀錄者，除牌照稅，另包含關稅、綜所稅、特銷稅（奢侈稅）；前4月實徵淨額創同期新高者，包含關稅、綜所稅、期交稅、特銷稅、營業稅、牌照稅、娛樂稅。

觀察主力稅目表現，劉訓蓉表示，營利事業所得稅4月實徵淨額為負67億元，累計前4月實徵110億元、年減43.5%，主因均是有大額退稅案件。

綜合所得稅4月實徵493億元、年增13.5%，前4月實徵1885億元、年增11%，劉訓蓉分析，主因盈餘分配、薪資及利息所得等扣繳稅款增加。

營業稅4月實徵25億元、前4月實徵1925億元，均呈年增格局。劉訓蓉指出，主因國內需求穩定，加上機械及電機設備、精密儀器、基本金屬及其製品等進口稅額增加，不過，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

談及象徵台股交易動能的證交稅，劉訓蓉表示，股市市況方面，4月2日美國總統川普宣布祭出對等關稅，數日後宣布暫緩實施90天，造成全球市場震盪，台股亦難逃劇烈波動，4月初即出現歷史最大漲點與跌點。

她進一步表示，美國對等關稅政策反覆不定，導致台股氛圍轉為觀望，4月上市上櫃股票平均每日成交值，上半月達3774億元、下半月降到2984億元，全月日均成交值3381億元，下探至民國112年11月以來的新低紀錄。

反映在證交稅表現，劉訓蓉指出，4月實徵178億元，月減逾18%，年減31%、寫112年2月以來最深跌幅；前4月實徵748億元，雖為歷年同期第3高水準 ，但因比較基期偏高，所以續呈衰退、年減幅達15%。

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展望後市，劉訓蓉指出，5月截至今天，上市上櫃股票平均每日成交值為3661億元，但去年5月全月日均成交值高達5000多億元，也墊高了比較基期，因此預估今年5月證交稅連3黑的機率相對較大。

此外，針對期交稅前4月實徵淨額創同期新高，是否與市場動盪下的避險投資行為有關，統計處官員指出，目前尚難從短時間內的單一數據研判，應繼續觀察後續走勢。（編輯：黃國倫）1140512

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