市場震盪衝擊購屋信心 房地交易稅收4月減幅達雙位數

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（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天公布最新稅收統計，官員表示，除央行信用管制政策效果，近期美國對等關稅等變數造成股匯市震盪，也影響民眾購屋信心，房市買氣轉淡，4月、前4月與房地交易相關的契稅、土增稅、房地合一稅實徵淨額，年減幅均達雙位數。

財政部今天公布4月全國賦稅收入實徵新台幣1541億元、年減3.1%，前4月實徵淨額7080億元、年減1.2%。

財政部統計處副處長劉訓蓉指出，4月、前4月與房地交易相關的稅目實徵數，皆呈現雙位數負成長，主要原因除央行選擇性信用管制政策持續發酵，近期不動產市場也受到美國對等關稅政策的衝擊，股匯市震盪影響民眾購屋意願與信心，導致房市買氣轉淡，加上比較基期處於相對高檔，所以4月、前4月房地相關稅收年減幅較大。

劉訓蓉表示，土地增值稅4月實徵54億元，年減28.3%、寫民國112年5月以來最深跌幅，累計前4月實徵251億元、年減13.8%，主因房地交易量及大額稅款案件減少。

根據財政部統計，以4月土增稅件數而言，六都中僅桃園市正成長、其餘皆陷入年減，前4月則僅桃園市、高雄市呈現年增。以土增稅金額來說，4月六都中僅台南市年增，前4月則僅台中市正成長。

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契稅方面，劉訓蓉指出，4月實徵12億元，年減4億元（換算減幅為27.1%）、為歷年同月最大減額，累計前4月實徵49億元、年減16.8%，主要均因不動產買賣申報件數明顯減少。

劉訓蓉表示，房地合一稅4月實徵43.78億元、年減16.3%，前4月144.9億元、年減12.4%。進一步觀察各縣市房地合一稅實徵淨額，六都中4月僅台南市微幅年增0.4%、其餘均落入年減，前4月也僅新北市正成長。（編輯：黃國倫）1140512