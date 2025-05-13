全體上市公司4月營收3.79兆元 年增15.37%

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）面對4月美國對等關稅政策峰迴路轉，台灣上市公司營收依然維持穩健成長腳步，根據證交所統計，4月全體上市公司總營收為新台幣3兆7937億元，較去年同期成長15.37%。

證交所今天公告，包括952家本國上市公司、88家第一上市公司及創新板公司，合計1040家上市公司皆已於5月12日前完成4月營收申報作業。

根據證交所統計，4月全體上市公司總營收為3兆7937億元，較去年同期成長15.37%，其中營收成長公司有627家，衰退公司413家。

證交所表示，4月營收成長較大產業包括電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，半導體業受惠AI晶片需求，表現較佳。

4月營收衰退較大的產業則包括金融保險業因金融市場波動，建材營造業因本期完工可交屋成屋量減少，塑膠工業因市場需求疲弱使原料價格下跌，表現偏弱。

另外，今年前4月全體上市公司總營收為14兆5763億元，較去年同期成長16.94%，其中營收成長公司674家，衰退公司366家。

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證交所表示，前4月營收成長較大產業包括綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，電腦及週邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體業受惠AI晶片需求，表現較佳。

前4月營收衰退較大產業則包括金融保險業因金融市場波動影響，貿易百貨業因個別公司認列投資利益減少，其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品，表現較弱。（編輯：林家嫻）1140513