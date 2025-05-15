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日本擬取消小額包裹關稅豁免 明年後考慮改課消費稅

2025/5/15 19:27
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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本財務省（財政部）考慮調整小額進口商品享免關稅、免消費稅的小額包裹關稅豁免制度，明年以後將針對小額進口商品課消費稅，並研議電商業者報稅措施。中國線上零售商Temu和SHEIN等低價商品出口模式正面臨嚴峻挑戰。

日本讀賣新聞報導，中國的線上零售商等利用小額包裹關稅豁免（de minimis rule）制度增加販售低價商品，日本財務省認為有必要調整此制度，以促使海內外業者的競爭條件平等。

日本財務省明年以後將進行稅制修改，考慮針對小額進口商品課消費稅。正研議電商有義務向稅務當局登記，並進行報稅等內容。

日本目前針對1萬日圓（約新台幣2100元）以下的進口商品免除關稅與消費稅。日本財務省表示，去年1萬日圓以下的「小額包裹」的進口量約1億6966萬件，進口值為4258億日圓，5年之間增為約5倍。

近年來，中國線上零售商Temu和SHEIN等在各國利用小額包裹關稅豁免制度，擴大販售低價商品。

市場情報公司Sensor Tower表示，2024年全球下載智慧型手機電商應用程式，Temu是5億5000萬次，居第一多；SHEIN居次。

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日本財務省調查顯示，有關小額包裹關稅豁免制度，日本國內業者反映，「海外業者的價格競爭力大，對國內業者而言是一大威脅。而且，市占率很可能被奪走」、「競爭失衡的衝擊大」。日本國內業者陸續發出憂慮的聲音。

美國川普政府為了防止業者鑽關稅制度的漏洞，5月2日起以中國為對象，停止小額包裹關稅豁免措施。此外，越南從2月開始廢除小額包裹關稅豁免制度；歐盟（EU）也正在重新審視此制度。（編輯：韋樞）1140515

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