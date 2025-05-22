熱錢湧入央行進場調控 台幣強升逾1角終場收30.07元

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）輝達話題發燒，吸引熱錢湧入，提前布局台股，外資及出口商聯手拋匯，新台幣兌美元盤中強漲逾1角，距30元整數大關僅剩半步之遙，不過央行加強防守力道，避免在亞幣升值浪潮中「跑第一」，新台幣收盤收在30.07元，升8.8分，仍創逾2年新高。

台股今天隨著美股走跌，震盪下挫132.95點，收在21670.96點。

不過新台幣匯率走勢脫鉤，一早以30.11元開盤後，在美元疲軟、熱錢湧入及出口商拋匯3大力道帶動下，盤中最高觸及30.001元，勁揚1.57角，進逼30元重要整數大關，台北及元太外匯市場總成交金額為18.5億美元。

外匯交易員直言，台股今天下挫，但外資方向明顯偏匯入，不排除是看好輝達題材，提前布局，出口商也因時序接近月底，拋匯量能放大，進一步將匯價拱上高點。

隨著新台幣進逼30元，央行防守力道明顯加大，最後止步於30.001元，阻升意味濃厚，外匯交易員直言「今天美元買盤基乎都是央行」。

不過外匯交易員認為，央行並非死守30元，只是不想讓新台幣「跑第一」，破了關鍵價位，但國際美元弱勢盤整，加上出口商月底拋匯量能持續，接下來見到29元不是不可能。

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新台幣匯率5月2日、5日因市場升值預期濃厚，展開猛烈升勢，連2日盤中升逾1元，央行總裁楊金龍為此親上火線，安撫民心，喊話匯市失序「到此為止」，而後更公開表示，央行將記取教訓，避免星星之火燎原。

外匯交易員表示，央行喊話奏效，加上確實防守更謹慎，雖然現在新台幣匯價靠向30元重要價位，但市場秩序相對平穩，未再出現月初的失序情況。（編輯：潘羿菁）1140522