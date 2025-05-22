高價權值、傳產股走弱 台股震盪收跌132點

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（中央社記者張建中台北22日電）台股今天隨著美股走跌，在電子和傳統產業股走弱下，震盪下跌132.95點，收在21670.96點，成交值新台幣2976.5億元。兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，外資動向是台股後市走向的重要觀察指標。

台積電收在982元，下跌8元，市值滑落至25.46兆元，影響大盤約64點。聯發科、鴻海、信驊和世芯-KY等權值、高價股也紛紛走跌，影響電子類股指數下跌0.74%。

比特幣衝破11萬美元，創下新高，青雲和映泰等概念股在資金湧入推升下，股價紛紛走高，表現相對強勢，其中青雲強攻漲停，達78.4元。

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傳統產業股普遍走跌，水泥、電纜、鋼鐵、橡膠和汽車類股指數下挫逾1%，塑膠和玻璃類股指數下挫超過2%。萬海強攻漲停達126.5元，連帶帶動長榮和陽明收高，推升航運類股指數勁揚2.34%，表現相對強勁。

黃國偉表示，台股呈現短期漲多逢壓整理走勢，由於這波反彈是由外資買超推升，外資動向將是台股未來走向的重要觀察指標。（編輯：楊凱翔）1140522