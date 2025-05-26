力領：下半年營運審慎樂觀 抬頭顯示器是成長動能

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（中央社記者張建中新竹26日電）車用顯示器驅動晶片廠力領科技執行副總經理郭文源今天表示，下半年營運展望審慎樂觀，在抬頭顯示器領域有不錯成果，將是營運成長動能。

力領下午舉行業績發表會，郭文源指出，力領以車用顯示器驅動晶片為大宗，營收比重逾84%，當中又以中國市場為主，約占50%。

隨著晶圓價格降幅明顯，產品平均售價受到影響，加上類工控應用市場波動較大，力領第1季營收新台幣6.24億元，年減8.52%，每股純益2.4元。

展望未來，郭文源說，根據客戶預估，下半年營運展望審慎樂觀，不過將持續關注關稅及新台幣匯率變化；抬頭顯示器市場有不錯斬獲，將是成長主要動力。

力領董事長毛穎文表示，力領在車用市場是後進者，業績基期較低，且有新產品導入，因此市況平穩，並不會不好。

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至於匯率方面，毛穎文說，新台幣兌美元匯率升值會對短期營收及獲利造成影響，不過，力領關注的是長期產品競爭力。

美國對等關稅影響，毛穎文表示，北美市場比重較高的產品線會受到較大影響，儘管拉貨節奏會受到一些影響，不過應只是短期波動，不會是長期影響。（編輯：張均懋）1140526