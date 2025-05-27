力積電：全球半導體供應鏈重組 不確定性帶來新商機

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（中央社記者張建中新竹27日電）力積電總經理朱憲國今天表示，中國政府推動半導體自給自足政策，以及美系客戶因地緣政治敏感而引發供應鏈去中化趨勢，加劇全球半導體供應鏈重組，高度不確定性帶來很多新商機，力積電將吸引大型歐、美、日客戶導入新產品線。

晶圓代工廠力積電今天召開股東常會，董事長黃崇仁有要事待辦缺席，指派副董事長謝再居擔任會議主席。

朱憲國報告營業狀況指出，力積電2024年營收新台幣447億元，年增1.6%；因面臨中國大陸業者在半導體成熟製程積極擴充產能及削價競爭的挑戰，加上銅鑼廠還沒有達到經濟規模，導致稅後虧損68億元。

朱憲國說，2024年全球經濟持續受到高通膨、高利率及戰爭陰影等不利因素影響，導致消費性電子需求疲弱，車用和工規的半導體市場也表現不好，只有AI相關的應用產品表現非常亮眼。

朱憲國表示，中國政府推動半導體自給自足政策，以及美系客戶因為地緣政治敏感而引發供應鏈去中化趨勢，進一步加劇全球半導體供應鏈重組。

他指出，高度不確定性也帶來很多新的商機，首先是美系代工客戶積極重組供應鏈，並調降在中國代工比重，使得台灣成為中國以外全球半導體成熟製程代工最具有競爭力的區域。力積電將持續吸引大型歐、美、日客戶導入新產品線，開創新商機。

朱憲國說，力積電在晶圓3D堆疊技術、矽中介層、氮化鎵、氧化物半導體及矽電容等新興領域不斷創新和技術突破，成功吸引多家大型知名企業的合作，未來幾年將有更多的新產品在力積電投產。

朱憲國表示，在地緣政治影響下，各國對半導體自製需求大幅提升，台灣半導體業者的經驗和技術成為各國合作的對象。隨著印度成為繼中國之後全球經濟成長最迅速的區域，力積電未來將會擴大與塔塔的合作，與台、美、日客戶聯手進軍印度半導體市場。

朱憲國說，為了避免與中國同業低價競爭，力積電已積極轉型至AI相關產品線，自2019年起著手開發能夠整合邏輯晶片、記憶體晶片及多層記憶體晶片的晶圓3D堆疊技術，已完成開發並獲得多個國際廠商採用及試產，未來銅鑼新廠的擴充將以矽中介層和3D代工業務為主軸，以因應AI應用成長的市場需求。

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展望2025年，朱憲國表示，隨著全球半導體供應鏈重組逐步完成，5G網路、物聯網、人工智慧及自動駕駛技術快速發展，全球半導體市場將在未來數年內持續增長。

朱憲國說，5G等技術的普及將帶動半導體產品需求持續提升，特別是在高效能運算、數據中心和智慧裝置等領域，力積電將積極把握市場機遇，透過不斷研發、創新和緊密的客戶，提供市場更加高效和優質的半導體解決方案。（編輯：張良知）1140527