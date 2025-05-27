加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
汽機車駕照筆試增鑑別度 不考是非題、選擇題變難 擬2026年上路
首頁 / 產經

研發黃仁勳科技夾克？徐國安：如果有開發也不意外

2025/5/27 12:25（5/27 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
裕民副董事長徐國安（圖）27日首度代替父親、董事長徐旭東主持股東會。中央社記者江明晏攝 114年5月27日
裕民副董事長徐國安（圖）27日首度代替父親、董事長徐旭東主持股東會。中央社記者江明晏攝 114年5月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）裕民副董事長徐國安今天首度代替父親、董事長徐旭東主持股東會，媒體問是否會為輝達執行長黃仁勳研發「科技夾克」，徐國安表示，創新絕對是集團的核心，如果正在開發這樣的產品，「我一點也不會意外」，也說到裕民會踩著穩健步伐投資AI。

裕民今天舉行股東常會，由副董事長徐國安代替父親、董事長徐旭東主持，並在會後首度以主席身分參與媒體問答，對於首次代打股東會的心情，徐國安表示，就像開場所說的，董事長感冒，正在恢復中，所以希望讓他稍微休息一下。

他進一步說，基本上已預先決定好要為這次做準備，自己倒不是很緊張，團隊表現得非常好，把所有資料都準備齊全，作為一家公司，對自己的作業其實相當有信心。

此外，輝達執行長黃仁勳先前在台出席「洞察AI趨勢」高峰會，與遠東集團董事長徐旭東現場互動，徐旭東稱「皮衣過時」想幫他做科技夾克，被黃仁勳以「美式幽默」回應。

媒體今天問徐國安，是否會研發科技夾克，徐國安表示，確實是董事長提到，他身為集團創新長，對集團研發製造技術有信心，但是否會製造出創新皮衣，還要再看看；創新絕對是集團的核心，如果他們（研發團隊）現在正在開發這樣的產品，「我一點也不會意外」。

對於AI投資，徐國安表示，裕民雖然是傳統產業，但會投資更多在AI上，由於AI趨勢很快，裕民會謹慎投資，踩著穩健步伐，遠東集團當然很歡迎與輝達合作，不放棄和輝達合作的機會，也不放棄和任何一方科技公司合作的機會。

google news透過 Google News追蹤中央社

裕民總經理王書吉表示，今年可能稍微辛苦一點，不至於太悲觀，西非新礦場將於11月開始生產，相信情況會改變、下半年會好，裕民大型船長約比率已經拉大到50%，裕民也會積極再投資，下一個里程要達到100艘船舶里程碑，是符合能源轉型的前瞻投資。

針對俄烏戰爭，他表示，俄烏戰爭最終會結束，裕民會有多少商機，何時會實現，成果還有待觀察，畢竟是許多大國角力的狀況。（編輯：楊蘭軒）1140527

#徐國安
#黃仁勳
#徐旭東
#遠東集團
徐旭東
代徐旭東主持股東會 徐國安：超人也會感冒談接班規劃 徐旭東：不是姓徐就可以、要看本事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：