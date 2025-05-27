研發黃仁勳科技夾克？徐國安：如果有開發也不意外

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）裕民副董事長徐國安今天首度代替父親、董事長徐旭東主持股東會，媒體問是否會為輝達執行長黃仁勳研發「科技夾克」，徐國安表示，創新絕對是集團的核心，如果正在開發這樣的產品，「我一點也不會意外」，也說到裕民會踩著穩健步伐投資AI。

裕民今天舉行股東常會，由副董事長徐國安代替父親、董事長徐旭東主持，並在會後首度以主席身分參與媒體問答，對於首次代打股東會的心情，徐國安表示，就像開場所說的，董事長感冒，正在恢復中，所以希望讓他稍微休息一下。

他進一步說，基本上已預先決定好要為這次做準備，自己倒不是很緊張，團隊表現得非常好，把所有資料都準備齊全，作為一家公司，對自己的作業其實相當有信心。

此外，輝達執行長黃仁勳先前在台出席「洞察AI趨勢」高峰會，與遠東集團董事長徐旭東現場互動，徐旭東稱「皮衣過時」想幫他做科技夾克，被黃仁勳以「美式幽默」回應。

媒體今天問徐國安，是否會研發科技夾克，徐國安表示，確實是董事長提到，他身為集團創新長，對集團研發製造技術有信心，但是否會製造出創新皮衣，還要再看看；創新絕對是集團的核心，如果他們（研發團隊）現在正在開發這樣的產品，「我一點也不會意外」。

對於AI投資，徐國安表示，裕民雖然是傳統產業，但會投資更多在AI上，由於AI趨勢很快，裕民會謹慎投資，踩著穩健步伐，遠東集團當然很歡迎與輝達合作，不放棄和輝達合作的機會，也不放棄和任何一方科技公司合作的機會。

透過 Google News 追蹤中央社

裕民總經理王書吉表示，今年可能稍微辛苦一點，不至於太悲觀，西非新礦場將於11月開始生產，相信情況會改變、下半年會好，裕民大型船長約比率已經拉大到50%，裕民也會積極再投資，下一個里程要達到100艘船舶里程碑，是符合能源轉型的前瞻投資。

針對俄烏戰爭，他表示，俄烏戰爭最終會結束，裕民會有多少商機，何時會實現，成果還有待觀察，畢竟是許多大國角力的狀況。（編輯：楊蘭軒）1140527