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地方財源統籌稅款 財部估5月底可按月平均數75%撥付

2025/5/27 13:31
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（中央社記者張璦台北27日電）財政部今天表示，截至5月26日止，因有部分所得稅收入入庫，攸關地方財源的普通統籌稅款撥付，估計5月底應可按月平均數75%撥付，未來等6月底、7月上旬所得稅大額稅收入庫後，以後月份除將原則維持按月平均撥付外，將依序撥補先前短撥款項。

財政部透過新聞稿表示，中央統籌分配稅款是屬受分配地方政府稅課收入，應按實際收入數撥付。為協助地方政府財務調度，歷來財政部辦理普通統籌稅款撥付，均盡力維持按月平均撥付原則，但民國92年度、98年度及109年度因統籌稅款實際收入數較通知分配數短少，而有短撥情事。

財政部表示，統籌稅款主要來源為營業稅及所得稅，其中營業稅部分，近期受美國關稅政策影響，出口大增致營業稅退稅較113年同期增加，今年截至4月底止，實收數較預算分配數短少新台幣84億餘元，另受所得稅徵期延後影響，致6月底前統籌稅款資金水位較低，按月平均數撥付確有困難。

為利地方政府預為因應，財政部指出，已於今年3月18日邀集地方政府會商，獲致結論，當月可供撥付數如果低於按月平均撥付數，參酌稅收實際入庫情形調整當月撥付金額，並於往後月份可供撥付數較高時，依序撥補之前各月撥付金額未達月平均撥付數的差額。

財政部進一步表示，今年2月至4月參酌稅收實際入庫情形，分別調整當月普通統籌稅款撥付比例約為月平均數85%、70%及55%，財政部均已事先通知地方政府預為因應。

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財政部指出，於5月20日通知地方政府時，依當時稅收預估調整撥付比率約為月平均數50%，但截至5月26日止，因有部分所得稅收入入庫，估計5月底應可按月平均數75%撥付，未來等6月底、7月上旬所得稅大額稅收入庫後，以後月份除將原則維持按月平均撥付外，將依序撥補先前短撥款項。

財政部強調，由於統籌稅款是屬地方政府稅課收入，應按實際數撥付，以近3年度撥付情形觀之，全年度實際收入數均高於通知分配數，分別達729億元、564億元及466億元，財政部均已全數撥付地方政府，各該地方政府如能妥善規劃運用，當有助其財務調度。（編輯：楊蘭軒）1140527

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