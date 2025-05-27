加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電：將在慕尼黑設立晶片設計中心 第3季啟用

2025/5/27 18:08（5/27 18:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電標誌。（中央社檔案照片）
圖為台積電標誌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿姆斯特丹27日綜合外電報導）全球晶圓代工龍頭台積電歐洲子公司總經理狄波特今天指出，台積電將在德國慕尼黑設立一座晶片設計中心。

路透社報導，狄波特（Paul de Bot）在台積電的2025年技術論壇歐洲活動中指出，慕尼黑設計中心（Munich Design Centre）將於今年第3季啟用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說：「這是為了協助歐洲客戶設計高密度、高效能及節能晶片，再次聚焦於汽車、工業、人工智慧（AI）和物聯網應用上。」

台積電正與英飛凌科技公司（Infineon）、恩智浦半導體公司（NXP）、羅伯特博世公司（Robert Bosch）在德國德勒斯登（Dresden）合作興建名為歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company）的晶圓廠。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1140527

延伸閱讀
打造半導體非紅供應鏈 台積電根留台灣加大全球布局台灣半導體供應鏈版圖擴張 串起歐洲晶片三角近德勒斯登煤鄉翻紅 烏斯季與捷克矽谷搶供應鏈落地川普同意延後對歐盟課50%關稅至7/9 雙邊將儘速談判
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股開低震盪回測21500點 台積電跌5元
21
更多編輯台推薦新聞：