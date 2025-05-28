輝達擬進駐北士科 施崇棠盼更緊密合作但別搶人才

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（中央社記者吳家豪台北28日電）輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科（北投士林科技園區），外界擔心恐引發資源及人才排擠效應。電腦品牌廠華碩總部位於北投，董事長施崇棠今天出席股東常會受訪表示，非常歡迎輝達到北士科，雙方可以更緊密合作，但也希望輝達不要來搶人才，「因為它的吸引力實在太大」。

2024年華碩集團合併營收達新台幣5871億元、年增22%，歸屬於母公司業主淨利314億元、年增97%，每股稅後盈餘42元。今天華碩股東會通過配發現金股利每股34元。

媒體詢問華碩機器人布局，施崇棠說，華碩早期開發Zenbo機器人，因為不夠聰明而面臨挑戰，隨著AGI（通用人工智慧）發展，語言作為符號系統可以讓人工智慧（AI）具備通用智慧，推動人形機器人更具可行性。

他提到，現在人形機器人可以融入人類各種環境，未來可能成為「數位員工」，「搞不好也要身分證」。華碩正積極評估人形機器人發展，會強調「設計思維」，審慎抓準參數與市場定位。

針對美國關稅及匯率影響，施崇棠分析，美國總統川普（Donald Trump）真的無法預測，短期陣痛難免，華碩著重增加營運韌性，伺服器業務積極往海外布局，其他產品可以善用台灣生產據點。

談到AI產業發展，施崇棠表示，AI代表第4次工業革命，與70多年前發明的可編程電腦相比，AI能直接產生智慧，形成AI工廠，將徹底改變生產力模式，實現生產流程的自動化、民主化與普及化。

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他把DeepSeek等AI模型稱為「窮人的武功」，即使在資源有限的情況下，也能提供強大的AI功能。

施崇棠指出，代理AI（Agentic AI）與傳統AI的主要區別在於授權程度，代理AI被授權後能自動完成複雜任務，例如自動訂機票等，不需要逐句指令，未來作業系統將轉變為代理概念，帶來操作體驗與管理模式的根本改變。（編輯：楊凱翔）1140528