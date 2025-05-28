經部訂永續航空燃油國家標準 納強制檢驗範圍

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（中央社記者劉千綾台北28日電）航空業減碳腳步加速，今年政府推動永續航空燃油（SAF）試行計畫，經濟部標準檢驗局表示，配合國內航空政策推動SAF使用及產業需求，訂定SAF國家標準並將其納為強制性檢驗範圍，確保品質符合規範及協助航空業達成淨零碳排政策目標。

經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿表示，行政院已將SAF列為減碳旗艦行動計畫一環，配合計畫推動時程，已分別參考國際標準ASTM D7566及ASTM D 1655，制定和修訂公布CNS 16221「含合成烴航空燃油」及CNS 2558「航空燃油」，就不同製程產製的SAF訂定品質項目，包含總硫含量、蒸餾性質、銅片腐蝕性、熱安定性等要求及檢測方法，作為國內航空燃油製造產業的依循規範。

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標準局說明，SAF主要是以廢食用油等非石化原料製成的航空燃油，相較於傳統石化煉製的航空燃油，SAF具有減碳優勢，交通部已明訂2030年SAF使用占總航空燃油使用量5%的目標，除追求減碳目標外，確保品質至關重要。

標準局表示，已將SAF納入應施檢驗範圍，進口或國內產製的該等產品均須檢驗符合CNS 16221或CNS 2558國家標準規定，始得輸入或運出廠場，確保SAF供應鏈所供應的產品符合國家規範要求。（編輯：張均懋）1140528