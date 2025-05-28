國際中橡：積極布局印度內需市場 第4產線6月啟動

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（中央社記者潘智義台北28日電）國際中橡總經理李超儒說明，中國市場未來將以馬鞍山廠「全產全銷」為營運目標，下半年導入蒸氣銷售，強化營收結構；印度CCET新廠生產穩定，預計6月啟動第4條產線，進一步掌握印度內需市場。

國際中橡今天召開股東常會，董事長辜公怡指出，正積極布局印度與土耳其市場，並持續推動產品高值化與技術升級，奈米碳管的研發也已取得初步成果。

李超儒指出，台灣林園廠已於2024年完成歲修與鍋爐更新，未來將持續拓展導電碳黑的銷售，同時掌握奈米碳管研發的技術突破，積極規劃投產。導電碳黑方面，預估2025年可銷售5500噸，幾乎較2023年銷量增加1倍，將創銷量新高。

在產品升級與掌握永續商機方面，李超儒指出，已選定馬鞍山廠作為SCB（永續碳黑）試點，提升以熱裂解油（TPO）做為原料的生產能力。目前已完成25%熱裂解油混合比例的試產與成品測試，預計年底前可實現100%以熱裂解油生產永續碳黑的能力，屆時將成為全球第3家掌握該技術的企業，與Orion、Cabot並列。

此外，國際中橡自1995年進入美國市場，至今已深耕30年，因所有產品皆在地生產，可有效避開關稅衝擊。觀察Bridgestone及Good year等客戶，呼應美國製造回流政策已宣布在美擴廠，未來可望提升美國子公司CCC銷售動能。

為了掌握環保永續商機，國際中橡與薛長興工業於美國合資興建北美最大規模的回收碳黑廠進展順利，規劃年產3萬噸環保碳黑與3.5萬噸熱裂解油，預計2027年投產，進一步強化集團於再生材料市場的領導地位，並能與傳統碳黑銷售相輔相成，提升客戶黏著度。

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辜公怡表示，面對中國市場長年虧損，已於去年底敲定重慶廠出售，今年初開始關閉鞍山廠，2024年認列一次性損失新台幣12.4億元，結束多年虧損的廠區，轉向具成長潛力的地區重振旗鼓。

辜公怡說明，2024年國際局勢嚴峻，俄烏戰爭未止，美中貿易衝突升溫，通膨與高利率交互影響企業營運環境。國際中橡2024年虧損新台幣27億元，每股虧損2.8元。（編輯：張良知）1140528

國際中橡28日召開股東常會，董事長辜公怡（中）指出，正積極布局印度與土耳其市場，並持續推動產品高值化與技術升級，奈米碳管的研發也已取得初步成果。（國際中橡提供）中央社記者潘智義傳真 114年5月28日