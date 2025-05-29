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高秀玲：DREAM PLAZA投資逾10億元 今年底前開幕

2025/5/29 10:58（5/29 11:21 更新）
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統一企業29日召開股東會，統一集團美麗事業董事長高秀玲會前表示，新商場DREAM PLAZA投入金額超過新台幣10億元，力拚於今年底前開幕。中央社記者何秀玲攝 114年5月29日
統一企業29日召開股東會，統一集團美麗事業董事長高秀玲會前表示，新商場DREAM PLAZA投入金額超過新台幣10億元，力拚於今年底前開幕。中央社記者何秀玲攝 114年5月29日
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（中央社記者何秀玲台南29日電）統一企業今天召開股東會，統一集團美麗事業董事長高秀玲會前表示，統一接手改造誠品信義的DREAM PLAZA商場，投入金額超過新台幣10億元，除了有最大星巴克和第一家博客來實體書店外，餐飲會與統一時代百貨連通，力拚於今年底前開幕。

統一董事長羅智先上週在統一超股東會中表示，DREAM PLAZA目前進度「緊鑼密鼓，萬事俱備，只欠東風」，仍需等待政府核發執照。他透露，整體投入經費以「10億元為單位」，已超出原先預期。

外傳商場有望在9月試營運，高秀玲表示，「一定會在今年底前開出」，目前工程與招商進度皆依計畫推進，希望能有不一樣的品牌，給消費者多一點選擇，DREAM PLAZA預計將吸引超過200至300個品牌進駐。

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其中，包括全台最大規模的星巴克門市，與博客來首家實體書店。高秀玲指出，星巴克內裝已進入最後階段，部分裝修素材來自國外，仍需海運與設計師確認。

在動線與機能規劃方面，DREAM PLAZA將與統一時代百貨連通，部分餐廳營業時間將配合消費者需求延長；至於定位與客群，高秀玲表示，商場將與統一時代百貨區隔，主打都會區上班族群，引進具特色的新品牌，為消費者提供多元選擇。（編輯：張良知）1140529

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