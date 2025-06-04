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中華電取得OneWeb低軌衛星商用許可 瞄準產業商機

2025/6/4 10:32
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（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信今天表示，已於114年6月3日正式取得政府核可的OneWeb低軌衛星固定通信商用許可，成為台灣首家獲得此許可的業者，應用範圍不僅可推廣至政府部門，也能廣泛運用於各行各業。

中華電今天透過新聞稿指出，自112年12月起，經歷無線電頻率核配、營運計畫變更、通訊監察以及公眾電信網路等多項審核，最終成功取得低軌衛星商用許可，中華電信低軌衛星通信的應用範圍不僅可推廣至政府部門，也能廣泛運用於各行各業，進一步提升台灣整體對外通訊的另一種韌性應用方式。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信以OneWeb成為台灣第一家取得低軌衛星商用許可的公司，是衛星網路技術實力的最佳證明，也展現推動台灣衛星通信發展的堅定承諾。

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中華電信董事長簡志誠進一步指出，中華電信將持續投資前瞻技術，推動高、中、低軌多軌衛星網路布局，強化台灣海地星空整體網路韌性，為政府與企業打造完整、可靠的衛星備援解決方案。

此外，中華電信也表示，將持續投資多軌衛星網路布局，強化台灣的整體網路韌性，提升在全球衛星通信領域的競爭力與自主性。（編輯：潘羿菁）1140604

#OneWeb
#中華電
#中華電信
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