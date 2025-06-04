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美經濟數據報喜亞股收紅 韓大選落幕股市漲逾2%

2025/6/4 18:48
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（中央社香港4日綜合外電報導）數據顯示美國經濟依然強勁，全球股市持續上漲，其中韓國股市與韓元表現突出，主因韓國共同民主黨候選人李在明贏得總統大選，打破了長達數月的政治僵局。

法新社報導，市場推測美國總統川普與中國國家主席習近平本週可能通話，激起各界對美中關係可能緩和的樂觀情緒。然而，川普在社群媒體發文說，習近平很強硬，要與他「達成協議極其困難」。

川普5月30日宣布將進口鋼鋁關稅倍增至50%的措施今天生效，凸顯白宮即興決策所帶來的不確定性。

市場正關注美中局勢後續發展，儘管川普日前指控中國違反上個月達成的關稅停火協議，白宮官員仍表示，美中領導人本週可望通話。

不過，川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，對中國國家主席習近平表達欣賞之意，但也說很難與他達成協議。

他說：「我喜歡中國的習主席，我一直都喜歡他，未來也會如此，但他非常強硬，要和他達成協議極其困難！」

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數據顯示，美國4月職缺意外增加，緩解川普關稅政策恐將衝擊美國經濟的疑慮，激勵美股3大指數昨天收高，亞股今天接力續漲。

東京、香港、上海、雪梨、新加坡、威靈頓、台北和雅加達股市皆收紅，首爾股市漲逾2%，自4月低點以來上漲超過20%，正式進入牛市，韓元也上漲約0.8%。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1140604

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