德國蔡司以每股200元收購亨泰光100%股權 溢價25.4%

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（中央社記者何秀玲台北4日電）台灣硬式隱形眼鏡製造商亨泰光今天宣布，與德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司德國卡爾蔡司簽署股份轉換契約。德國卡爾蔡司將支付每股新台幣200元的現金對價給亨泰光全體股東，以亨泰光今天收盤價159.5元計算，溢價約25.4%。

亨泰光表示，經股東會決議並取得相關主管機關核准後，亨泰光將成為德國卡爾蔡司100%持股的全資子公司。此交易預計將於2026年第1季前完成交割及下市相關程序。

亨泰光總經理吳怡璁表示，本次交易建立於雙方高度互補的產品組合、技術實力與長期策略合作潛力之上。德國蔡司集團擁有超過180年歷史，擁有技術根基；而亨泰光長年專注於角膜塑型鏡等特殊視力矯正領域，未來雙方攜手擴大研發創新、製造品質與全球市場影響力。

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吳怡璁指出，雙方產品線具高度互補性，合併後不會產生資源重疊，而會有顯著的協同效益，加速國際市場布局。交易完成後，原有經營團隊將全數留任，營運模式與組織架構維持不變。

亨泰光強調，未來將持續以台灣為研發核心據點，結合德國蔡司集團的國際資源與品牌優勢，以強化亞洲市場能見度與營運動能。（編輯：張良知）1140604