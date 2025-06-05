全球CBPR驗證機制集保結算所搶頭香 個資保護受肯定

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）全球CBPR論壇宣布於6月2日正式實施全球CBPR驗證機制，包含台灣等各國企業可向當地當責機構申請全球CBPR標章。國發會表示，盼企業踴躍申請，成為國際受信任資料流通的一員；目前台灣集中保管結算所已經搶得頭香，是全台第一取得全球CBPR驗證的企業。

「跨境隱私規則（Cross-Border Privacy Rules, CBPR）」體系起源自亞太經濟合作會議（APEC），自2022年台灣與美國、日本、韓國、菲律賓、新加坡等成立全球CBPR論壇（Global Cross-Border Privacy Rules Forum）後，近年隨著英國、杜拜金融中心、百慕達、模里西斯加入，論壇成員不再侷限於亞太地區，逐步擴大至全球範圍。

全球CBPR驗證機制為了表彰通行全球的目標，將過往在APEC架構下成員擁有各自不同驗證標章的作法，改以發行跨國一致的全球CBPR標章。

國發會今天發布新聞稿指出，全球CBPR驗證機制已經正式實施，台灣的財團法人資訊工業策進會在2024年獲得全球CBPR論壇認可成為當責機構後，對於符合全球CBPR隱私綱領暨計畫要求的企業，擁有正式授予全球CBPR驗證標章的權利。

也就是說，只要企業做足個資管理及保護的準備，便可向資策會申請CBPR驗證。

台灣集中保管結算所去年已經通過APEC的CBPR驗證，成為台灣首家取得認證的企業，如今全球CBPR驗證機制已上路，台灣集中保管結算所再次搶得頭香，成為全台第一取得全球全球CBPR驗證的企業。

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國發會表示，現在是數位經濟、資料經濟的時代，在跨境交易或服務的過程中，愈來愈重視資料安全以及個資保障，尤其美國、歐盟都很重視，國際知名企業如Cisco、Cloudflare、Expedia智遊網、GE HealthCare、萬事達卡、Salesforce、Slack、新加坡華僑銀行、新加坡人壽、日本PayPay等，在APEC架構下都已加入。

隨著全球CBPR驗證上路，國發會鼓勵企業踴躍向資策會申請全球CBPR驗證，提升自身能力，以符合國際個資保護水準，迎向資料經濟與AI創新時代的挑戰。（編輯：林淑媛）1140605