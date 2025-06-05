不畏新台幣升值 貿聯-KY 5月營收年增逾2成

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）不畏新台幣兌美元急升，貿聯-KY今天公布5月營收新台幣52.01億元，從4月62.28億元歷史高點滑落16.49%，但比去年同期大幅成長20.41%，繼續維持2成以上的高速成長。

貿聯-KY主管表示，如果以功能性貨幣美元來看，公司5月營收為1.72億美元，月減9.67%、年增28.9%；今年前5月營收8.58億美元，年增率也高達28.89%。

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貿聯-KY表示，5月營收動能主要來自資訊用線束，AI動能續強，5月高效能運算客戶出貨量持續成長，其他大部分工業產品客戶與車用客戶出貨量則趨緩。

受惠AI帶動，貿聯-KY營運規模持續擴大，加上產品組合優化，日前公布今年第1季歸屬母公司淨利新台幣16.12億元，比去年同期大幅成長1.77倍，創歷史新高，單季每股大賺8.49元。（編輯：林家嫻）1140605