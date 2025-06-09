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望隼5月營收創同期新高 亨泰光年減13%

2025/6/9 18:17（6/9 18:39 更新）
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望隼5月營收受惠日拋美瞳片整體出貨金額大幅增加，創同期新高。圖為今年望隼召開法說會談展望。（中央社檔案照片）
望隼5月營收受惠日拋美瞳片整體出貨金額大幅增加，創同期新高。圖為今年望隼召開法說會談展望。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北9日電）軟式隱形眼鏡廠望隼5月受惠日拋美瞳片整體出貨金額大幅增加，單月營收新台幣2.86億元，年增9.99%，創同期新高；硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光因中國五一長假致出貨天數減少，5月營收5110萬元，年減13.35%。

望隼今年前5月營收為13.82億元，年增8.02%。展望第2季，望隼表示，在市場需求穩定成長下，將持續提升產品競爭力與拓展新客戶；受惠中國618檔期客戶訂單持續回流，預期營收與獲利將持續成長。

望隼指出，中國市場不景氣有望逐漸觸底反彈，今年中國及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，今年都有出貨機會，有望帶動今年營收成長。

亨泰光前5月營收為3.19億元，年增2.85%，創同期新高；亨泰光表示，受惠中國市場持續回溫，而新開發的亞太地區包括澳洲等新興市場，業績大幅成長。

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亨泰光表示，旗下子公司杭州亨泰視覺科技今年5月取得中國國家藥品監督管理局核發的分角膜塑型片（俗稱OK鏡）醫療器械註冊證，以及首款在中國自製自銷的OK鏡產品，預計今年底完成產品規劃，以自有品牌進軍中國OK鏡市場。

此外，亨泰光4日宣布與德國卡爾蔡司簽署股份轉換契約，德國卡爾蔡司收購價為每股新台幣200元，亨泰光7月將召開股東臨時會決議，並取得相關主管機關核准後，亨泰光將成為德國卡爾蔡司100%持股的全資子公司，此交易預計於2026年第1季前完成交割及下市相關程序。（編輯：張良知）1140609

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