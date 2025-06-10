消費氛圍保守 富邦媒5月營收86億年減3.84%

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（中央社記者何秀玲台北10日電）電商龍頭富邦媒今天公告5月營收為新台幣86.32億元，月增5.6%、年減3.84%。富邦媒向中央社記者表示，因去年同期基期較高，且受今年整體消費氛圍保守影響，另外，5月底適逢端午連假，也導致部分線上消費與營收遞延認列。

富邦媒今年前5月營收約432.1億元，年減1.74%。富邦媒表示，隨著6月年中大促銷開跑，提前啟動618購物節暖身慶活動，祭出mo幣回饋、品牌折扣、下單抽機票等多重優惠，為買氣鋪路。

富邦媒表示，面對消費氛圍保守，持續穩健推進營運節奏，並同步強化智能物流調度與前置規劃，全力應戰年中最大檔期，以展現平台在高峰期間的韌性與即時調整能力。

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網家5月營收為27.24億元，年減1.54%；今年前5月營收為143.92億元，年減5.1%。

電商集團美而快公告5月營收為2.34億元，年減22.36%，美而快表示，今年正處於縮減虧損或低毛利業務的結構優化期，預期隨著新展店陸續開出，彌補減少的低毛利業務項目，營收可望持續改善並成長。（編輯：林家嫻）1140610