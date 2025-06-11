金管會關敵意併購大門？蔡明忠：公開收購不等於敵意併購

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（中央社記者蘇思云台北11日電）針對金管會昨天預告法規修正重點，遭外界解讀為金金併關上敵意併購大門，富邦集團董事長蔡明忠今天表示，金管會最重視維持市場秩序，只要有理由說服金管會，「我想公開收購不等於敵意併購」。

金管會昨天預告金控整併修法重點，金控若採公開收購方式，應以現金為對價，首次投資比率從現行10%提高至25%，也提到未來辦法通過後，不會有所謂敵意收購，金控整併要「合意」，併購方也要拿出最大誠意，遭外界解讀金管會是關上敵意併購大門。

蔡明忠今天出席富邦集團與台灣大學風險社會與政策研究中心共同舉辦「富邦永續大未來論壇」時，接受媒體聯訪表示，還沒詳細看金管會修法內容，感覺上不是完全禁止，金管會最重視維持市場秩序，只要有理由說服金管會，「我想公開收購不等於敵意併購」。

蔡明忠指出，所謂敵意併購，金管會應是擔心造成金融秩序不安定，如果可以說服公開收購，可進一步取得對方同意，相信金管會不是完全禁止這種公開收購，而且草案後續進行預告，金管會也會持續廣納建言。

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此外，媒體關注包含北富銀在內10多家銀行暫停使用自然人憑證開設數位存款帳戶，自然人憑證是否還有存在必要。蔡明忠認為，身分認證多樣性是未來趨勢，生物認證也許是以後可考慮方向。

至於5月新台幣強升，壽險業衍生匯兌損失，拖累獲利表現，外界關心未來壽險匯損是否還會擴大，蔡明忠僅回應，匯損沒有人可以說得準。（編輯：林淑媛）1140611