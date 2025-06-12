家居市場逆風 特力大小店並進、詩肯推新品牌搶市

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（中央社記者江明晏台北12日電）面對房市走弱、貿易戰升溫與消費信心保守等挑戰，家居業者轉變策略應戰。特力集團延續全球採購策略，並強化大小店並進，詩肯則鎖定剛性需求，推新品牌進軍百貨等通路。

特力集團5月合併營收新台幣28.5億元，比去年同期減少13.9%，貿易營收比重51%、零售營收比重36%。

特力指出，貿易事業體5月營收14.5億元，較去年同期減少，主因為美國市場受對等關稅政策衝擊，由於加徵關稅範圍廣泛，客戶普遍採取觀望態度，拉貨策略轉趨保守，部分訂單出現遞延或重新評估交期的情形，尤其美國市場最為明顯。

不過，特力表示，多年前關稅戰初起時，就開始啟動全球採購策略，因此具備因應北美市場「非中國產地採購」趨勢的彈性與效率。

特力屋5月營收7.2億元，受六都房屋移轉棟數持續大幅下滑，換屋需求與居家消費力道減弱，營收較去年同期減少。儘管外在環境依舊嚴峻，特力零售事業，仍積極提升主動服務的銷售組織，強化走入社區，除了積極擴展社區小店，大型店已陸續進行改裝升級。

台灣連鎖家具龍頭詩肯5月營收1.74億元，較去年同期微幅減少0.72%。詩肯表示，雖然近期國際經濟情勢出現劇烈變化，大環境不佳，但營收表現仍有一定水準。

詩肯指出，關稅、匯率因素頻頻干擾國際與台灣經濟情勢，雖然作為居家產業，詩肯瞄準的是內需市場，但經濟情勢不穩，對於前景的不確定性高，也造成民眾消費心態趨於保守，後續會否進一步波及房市以及家具市場，仍需要持續關注。

詩肯指出，新台幣升值對房市是利多，但關稅戰隱憂則不利房市，目前市場上對於今年房市走勢仍未有明確定論，主要客群仍為自住剛性需求的民眾，加上持續展店、促銷，不論是新購、換屋方面，都有一定的消費支撐力道。

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截至5月底，詩肯在全台門市86家，未來除了詩肯柚木、居家與睡眠3大主力外，也積極導入新品牌，繼去年NOVA登台後，今年預計引進德國法蘭克名床FRANKEN，並鎖定百貨與精華商圈擴大據點。

百貨業家電通路集雅社5月營收4.26億元，月增15.14%，年增7.41%。集雅社觀察，音響設備市場顯著擴張，產業將持續受惠，成為消費性電子與智慧家居領域的亮點。（編輯：楊蘭軒）1140612