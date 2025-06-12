川普最新關稅言論引發市場擔憂 亞股多收跌

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（中央社香港12日綜合外電報導）美國總統川普表示將於2週內向貿易夥伴單方面課徵關稅，貿易戰疑慮再度令巿場引以為憂。儘管此前川普宣布與中國達成協議，他的最新說法仍令投資人不安，亞股今天大多收黑。

美國與伊朗核談判舉步維艱，對區域衝突的擔憂升高之際，川普表示，美方人員正從中東撤離。市場氣氛因地緣政治疑慮而蒙上陰影。

美國和中國9、10日在英國倫敦談判後就貿易架構達成共識，帶動股市一波漲勢於今天告終。

川普於4月2日「解放日」宣布對等關稅措施，引發股票、債券市場動盪，助長全球衰退的疑慮。他隨後於4月9日宣布90天暫緩期，以利與各國談判。

然而，川普11日表示，美國將於1至2週內致函其他數十個國家，概述貿易協議條款，各國可以接受或拒絕。這番發言再次動搖市場信心。

部分分析人士表示，儘管川普已收回先前的威脅，但這些言論升高川普政策的不確定性，再度引發人們對高關稅及經濟衝擊的擔憂。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，川普言論「究竟是1種強硬談判策略，還是在繼續延長90天（暫緩課徵關稅）期限之前重新施壓，誰也說不準。但投資人認為這又是一大風險。」

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「市場已摸清川普的劇本：叫囂、拖延，然後達成協議。但我們越接近懸崖邊緣，就越可能有人掉下去。」

亞股今天大多收黑，東京、香港、雪梨、台北、曼谷股市收跌；新加坡、首爾、威靈頓股市收漲；上海股市則以近乎平盤作收。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1140612