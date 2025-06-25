台積電填息AI股助攻 台股收漲241點
2025/6/25 13:53
（中央社記者江明晏台北25日電）台股今天開高走高，終場上漲241.85點，收在22430.61點，台積電歷經10個交易日，今天收盤上漲20元，順利完成填息，AI股緯創、緯穎等股價勁揚，IC設計族群創意收漲停。
台股加權指數今天上漲241.85點，收在22430.61點，漲幅1.09%，成交金額新台幣3865.21億元，電子股漲1.5%、金融股上揚0.44%，櫃買指數漲0.8%。
台積電終場上漲20元，收1070元，漲幅1.9%，歷經10個交易日完成填息，聯發科終場上漲1.97%，鴻海漲0.93%，AI股助威，緯創收盤漲4.58%、緯穎上漲7.75%，IC設計族群世芯-KY收盤漲3.97%，創意收漲停。（編輯：楊凱翔）1140625
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