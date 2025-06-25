加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／大谷翔平本季第27發全壘打出爐 美日通算300轟達陣
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台積電填息AI股助攻 台股收漲241點

2025/6/25 13:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）台股今天開高走高，終場上漲241.85點，收在22430.61點，台積電歷經10個交易日，今天收盤上漲20元，順利完成填息，AI股緯創、緯穎等股價勁揚，IC設計族群創意收漲停。

台股加權指數今天上漲241.85點，收在22430.61點，漲幅1.09%，成交金額新台幣3865.21億元，電子股漲1.5%、金融股上揚0.44%，櫃買指數漲0.8%。

台積電終場上漲20元，收1070元，漲幅1.9%，歷經10個交易日完成填息，聯發科終場上漲1.97%，鴻海漲0.93%，AI股助威，緯創收盤漲4.58%、緯穎上漲7.75%，IC設計族群世芯-KY收盤漲3.97%，創意收漲停。（編輯：楊凱翔）1140625

#世芯-KY
#緯穎
#台股
#台積電
#收盤
#電子股
#聯發科
#金融股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以伊停火美股勁揚 投顧：台股回歸基本面
70
更多編輯台推薦新聞：