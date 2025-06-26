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台鹽每股配息1.3元 丁彥哲續任董事長

2025/6/26 13:19（6/26 13:31 更新）
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台鹽公司26日舉行股東常會，通過每股配發現金股利1.3元，並改選董事，由丁彥哲（右3）續任董事長。（台鹽提供）中央社記者潘智義傳真 114年6月26日
台鹽公司26日舉行股東常會，通過每股配發現金股利1.3元，並改選董事，由丁彥哲（右3）續任董事長。（台鹽提供）中央社記者潘智義傳真 114年6月26日
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（中央社記者潘智義台北26日電）台鹽公司今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利1.3元，並改選董事，由丁彥哲續任董事長。

丁彥哲表示，台鹽不斷推動重大投資計畫，今年更深耕在地，打造產業升級，6月正式啟用的國際級牙膏GMP工場，將提升牙膏品質和產量挹注業績。此外，推動全台加盟店軟硬體更新計畫，升級品牌識別度和服務品質，做到產銷同步強化。

台鹽股東會通過承認民國113年度合併營業決算，營收新台幣32.38億元，營業利益3.55億元，稅後淨利3.17億元；每股稅後淨利（EPS）1.86元，每股配發現金股利1.3元。

台鹽指出，依循ISO 14064規範完成組織型溫室氣體盤查，也完成標竿產品台鹽海洋鹼性離子水自願性碳足跡盤查，全面達成治理面、環境面、社會面績效，實踐永續經營。

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丁彥哲表示，去年雖面臨極端氣候變遷造成工時減少，以及天然氣能源等成本高漲的風險，台鹽仍透過深耕鹽水核心、保養保健清潔等生技產品，以及拓展新通路、代工和綠電等業務。

針對膠原蛋白開發，台鹽說明，非變性二型膠原蛋白CollaFix除在台灣獲得高純度製程專利外，也取得日本特許證，吸引國外客戶連2年前來採購。台鹽今年5月更參加第39屆「日本東京創新天才國際發明展」，向國際展出高純度CollaFix製造方法創新成果。（編輯：楊蘭軒）1140626

丁彥哲
台鹽牙膏GMP廠啟用 年產量增至300萬支
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